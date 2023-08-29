Овочі дешевшатимуть, а м'ясо - дорожчатиме: коли українцям готуватись до нових цін

Найменша вартість очікується на капусту, а найбільша — на цибулю ріпчасту та моркву

Овочі в Україні протягом літа поступово дешевшають. Експерти впевнені, що тенденція зниження цін продовжуватиметься і надалі, зокрема на капусту, буряк, цибулю, моркву та картоплю. Однак м'ясо буде дорожчати.

Як повідомляє економіст Борис Кушнірук для ФОКУС, на вартість впливатиме одразу два фактори, а саме меншого попиту та проблемного експорту. Тож, протягом останніх днів літа та початку осені ціни не зростатимуть.

Ціни на борщовий набір влітку-восени 2023

капуста білоголова — 10 грн/кг;

буряк — 15 грн/кг;

цибуля ріпчаста і морква — 20 грн/кг;

картопля — 11 грн/кг.

Водночас експерти прогнозують, що незначно подорожчають основні види м'яса. Це пов'язано з підвищенням вартості електроенергії та палива, здорожчанням зернових та олійних культур, які складають основу комбікорму для худоби та птиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якщо вартість на цибулю в розмірі 7-12 гривень триматиметься ще певний час, то оптова ціна стане набагато меншою, аніж 5 років назад. До того ж цей овоч дешевшатиме надалі.