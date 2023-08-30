Ціна вже взлетіла до 150 гривень: в Україні буде дорожчати популярна ягода

Ще тиждень тому вона коштувала на 26% дешевше

Протягом літа в Україні дешевшали ягоди, тож у цей список потрапила і лохина. Однак наприкінці серпня вартість на цей продукт зросла й це зумовлено скороченням пропозиції.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, У результаті цих цінових коригувань сьогодні лохина пропонується до продажу по 110-150 грн/кг ($3,01-4,10/кг), що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Зростання цін у цьому сегменті зумовлене міжсезонним скороченням пропозиції цієї ягоди на ринку. Попит же при цьому залишається досить високим, що і стимулює подальше подорожчання лохини на українському ринку", — мовиться на сайті.

До того ж експерти впевнені, що зростання вартості ягоди зумовлено сезонним фактором.

"Більшість виробників на сьогодні вже завершили продажі лохини ранніх і середніх сортів, яка становить основну пропозицію на ринку", — кажуть аналітики.

Тож, зараз лохина в Україні обходиться покупцям у середньому на 30% дорожче, ніж в аналогічний торішній період. При цьому гравці ринку впевнені, що ціни на цю ягоду будуть і далі зростати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени українцям варто очікувати на нові ціни