Пекарі натякнули на подорожчання хлібу в Україні: назвали причини і дали прогнози по вартості

На зростання цін впливатиме багато факторів

Восени в Україні ціна деяких продуктів зросте на 2-3%. Важливим питанням для багатьох громадян є ймовірне подорожчання хлібу.

Чи буде дорожчати борошняна продукція, "Телеграф" дізнавався у першого віцепрезидента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка.

За словами експерта, на можливе подорожчання хліба впливатиме якість борошна, з якого він печеться. Якщо якість буде низькою, то пекарям доведеться використовувати спеціальні інгредієнти, які підвищують якість хліба.

"Це додаткові витрати. Якщо борошномели підвищують якість, зменшується вихід маси борошна відносно об’єму сировини. Хлібопекарі вносять додаткові інгредієнти, затрати зростають. Треба шукати, як компенсувати", — коментує Юрій Дученко.

Ферментні препарати й клейковина підвищують якість, але все коштує грошей. В разі переробки сировини, яка буде потребувати додаткових технологічних коригувань, зросте собівартість.

"Це не так критично для кінцевого споживача, але, наприклад, ціна на буханець хліба може вирости в середньому на 50 копійок", — зазначає експерт.

На ціноутворення також впливає ситуація в енергетиці України та логістика. За словами Дученка, більшість підприємців підготувались до відключень електроенергії.

"Зараз на 80-90% галузь забезпечена генераторами, але ж це робота в аварійному режимі. Вона дозволяє підтримати робочий процес протягом 1-3 годин, але говорити про можливість масової стабільної роботи на генераторах неправильно. По-перше, їхній ресурс обмежений, по-друге – вартість такої електрики в 3-4 рази вища", — констатує експерт.

Отже, чи зросте ціна, чи ні, впливатиме багато факторів.

"Додайте енергоносії, логістику. Зараз ми бачимо тенденцію до подорожчання цих послуг. То ж не виключаю, що вже з вересня хлібники можуть переглядати ціни на свою продукцію в межах 5%", — вважає Юрій Дученко.

Як хлібопекарська галузь живе під час війни, читайте в повному матеріалі "Телеграфу": "Ціни на хліб зміняться вже з вересня: перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко"

Раніше "Телеграф" робив прогноз щодо цін в Україні восени.