Пекари намекнули на подорожание хлеба в Украине: назвали причины и дали прогнозы по стоимости

На рост цен влияет много факторов

Осенью в Украине цена некоторых продуктов вырастет на 2-3%. Важным вопросом для многих граждан является вероятное подорожание хлеба.

Будет ли дорожать мучная продукция, "Телеграф" узнавал у первого вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко.

По словам эксперта, на возможное подорожание хлеба будет влиять качество муки, из которой он печется. Если качество будет низким, то пекарям придется использовать специальные ингредиенты, повышающие качество хлеба.

"Это дополнительные расходы. Если муки повышают качество, уменьшается выход массы муки относительно объема сырья. Хлебопекатели вносят дополнительные ингредиенты, затраты возрастают. Надо искать, как компенсировать", — комментирует Юрий Дученко.

Ферментные препараты и клейковина повышают качество, но стоят денег. В случае переработки сырья, которое потребует дополнительных технологических корректировок, возрастет себестоимость.

"Это не так критично для конечного потребителя, но, например, цена на буханку хлеба может вырасти в среднем на 50 копеек", — отмечает эксперт.

На ценообразование влияет ситуация в энергетике Украины и логистика. По словам Дученко, большинство предпринимателей подготовились к отключениям электроэнергии.

"Сейчас на 80-90% отрасль снабжена генераторами, но ведь это работа в аварийном режиме. Она позволяет поддержать рабочий процесс в течение 1-3 часов, но говорить о возможности стабильной массовой работы на генераторах неправильно. Во-первых, их ресурс ограничен, во-вторых – стоимость такого электричества в 3-4 раза выше", — констатирует эксперт.

Следовательно, возрастет цена или нет, будет влиять много факторов.

"Добавьте энергоносители, логистику. Сейчас мы видим тенденцию к удорожанию этих услуг. Поэтому не исключаю, что уже с сентября пекари могут пересмотреть цены на свою продукцию в пределах 5%", — считает Юрий Дученко.

Как хлебопекарная отрасль живет во время войны, читайте в полном материале "Телеграфа": "Цены на хлеб изменятся уже с сентября: первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко"

Ранее "Телеграф" делал прогноз по ценам в Украине осенью.