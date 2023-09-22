Украина — у опасного порога: на сколько еще может подорожать бензин

Каждый доллар роста цены нефти имеет свой конкретный эффект для цены бензина в Украине

Из-за возврата налогов на горючее в Украине продолжается рост цены бензина и дизтоплива. Однако этот процесс может ускориться из-за роста мировых цен на нефть. Так, сегодня цена "черного золота" марки Brent превысила 93 доллара за баррель.

"Телеграф" узнал у экспертов, что это означает для украинских автовладельцев и какой цены бензина стоит ожидать. По мнению наших собеседников, именно цена "черного золота" будет определяющим фактором в стоимости бензина для украинцев.

Так, по словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, поскольку мы полностью зависим от импорта бензина, именно цена нефти будет определяющей в ценообразовании на нашем рынке. И тенденции на мировым нефтяном рынке для Украины явно неутешительны.

"С 75 долларов за баррель цена нефти выросла до 90 и даже превысила их, приблизившись к опасному порогу. По моим подсчетам, если цена барреля не превысит 95 долларов, розничные цены на бензин в Украине останутся на уровне 60 гривен за литр. И это без учета возможной активизации обстрелов, что также может повлиять на ценообразование", — говорит собеседник "Телеграфа".

По словам директора по стратегическому маркетингу сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александра Мельничука, на будущую цену бензина в Украине влияют три фактора – мировая цена на нефть, курс доллара и риск обстрелов.

"Сегодня баррель нефти стоит 93 доллара, если он удержится в коридоре до 95 долларов, цена бензина на украинских АЗС будет в пределах 56-59 гривен. В последующем каждый доллар роста цены на барреле аукнется ростом цен на литр бензина на 50 копеек", — прогнозирует Александр Мельничук.

При этом напомним, что топливные компании в Украине весьма слабо платят налоги государству, но это помогает удерживать цены на бензин на более низком уровне.