Государство должно 44 копейки на литре: как сети АЗС платят налоги и почему горючее дорожает не так быстро

Некоторым АЗС государство даже должно за налоги, но если бы не это было бы еще хуже

После отмены с 1 июля льгот на автомобильное горючее его цена постоянно растет, хотя пока и не дотягивает до должного уровня. Так, если на каждом литре горючего раньше в виде льгот экономили 11 гривен, то после их отмены подорожание составило всего 8 гривен.

Как объяснил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на своей странице в Facebook, это может объясняться масштабными налоговыми махинациями на топливном рынке. При том, что он имеет рекордную рентабельность.

По словам эксперта, разница между оптовой и розничной ценой продажи составляет не менее 8 гривен за литр, что говорит об огромных "накрутках", а значит – должно быть и много налогов. Но судя по отчислениям крупных игроков – сетей АЗС, с одного литра горючего стоимостью выше 50 гривен, участники топливного рынка платят в лучшем случае 2,4 грн налогов, или 4,8%.

Налоги с 1 литра проданного бензина

Топ-5 плательщиков налогов в госбюджет среди сетей АЗС, по данным Сергея Куюна, выглядит следующим образом:

ОККО – 2,4 грн с литра;

Socar – 2,2 грн/л;

Shel – 1,7 грн/л;

AMIC – 1,6 грн/л;

U.GO (НАК) — 1,6 грн/л.

Именно сеть ОККО, по подсчетам эксперта, заплатила 50% налогов крупных компаний на рынке горючего, в том числе 82% налога на прибыль. Еще 8% от общего налога на прибыль заплатила сеть WOG, которая вместе с ОККО заплатила 90% налога на прибыль с имеющихся у них 750 АЗС. Остальные 6000 АЗС заплатили всего 10% налога на прибыль в масштабах всего рынка.

"Многолетний антилидер налогового рейтинга – Avantage 7 – по результатам 2 квартала превзойдет сам себя! Как? Государство еще оказалось должно этим бизнесменам и бизнесвуменам. 44 копейки на каждом литре! При этом компания открыла за последний год несколько новых объектов, строит два огромных заправочных комплекса под Житомиром, а это минимум 3 млн долл. Вопрос: зачем строить новые заправки, если по рынку нет прибыли? Наверное, что-то есть, но только для себя", — резюмирует Сергей Куюн.

Другим ярким маркером творящегося на рынке горючего беспорядка, эксперт указывает примерные официальные зарплаты сотрудников компаний, самая маленькая из которых – 7600 гривен, – просто не позволяет прожить. Заметим, что из 15 представленных компаний, в девяти зарплата ниже средней по Украине – менее 17 тысяч гривен.

Примерная зарплата на сетях АЗС в Украине

С другой стороны, как подчеркивает эксперт, ввиду подобной ситуации с налогами удается сдерживать относительно низкие цены на горючее.

"В сентябре цены на бензин Avantage 7 и БРСМ ниже себестоимости импортного продукта, привезенного на АЗС. Другие сети, особенно с небольшими продажами, вынуждены думать, как с этим конкурировать, поскольку быть "белым" означает продавать гораздо дороже, а значит, остаться без клиентов и со временем просто уйти с рынка. Но вариантов уменьшения себестоимости горючего немного, а вернее один – тоже начинать химичить с налогами. Это воронка, которая в конце концов затянет за собой весь рынок, если ничего не делать", — предупреждает о сложности ситуации на рынке Сергей Куюн.

Отметим, что хотя средняя цена бензина составляет на 10 сентября от 54 до 57 гривен, на рынке можно купить горючее и гораздо дешевле – около 40 гривен, правда, скорее всего это будет "бодяга" или горючее с добавлением биоэтанола.