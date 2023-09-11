Держава має 44 копійки на літрі: як мережі АЗС платять податки і чому пальне дорожчає не так швидко

Деяким АЗС держава навіть винно за податки, але якби не це було б ще гірше

Після скасування з 1 липня пільг на автомобільне пальне його ціна постійно зростає, хоча наразі й не дотягує до належного рівня. Так, якщо на кожному літрі пального раніше у вигляді пільг економили 11 гривень, то після їх скасування подорожчання становило лише 8 гривень.

Як пояснив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на своїй сторінці у Facebook, це може пояснюватися масштабними податковими махінаціями на паливному ринку. При тому що він має рекордну рентабельність.

За словами експерта, різниця між оптовою та роздрібною ціною продажу становить не менше 8 гривень за літр, що говорить про величезні "накрутки", а отже – має бути й багато податків. Але, судячи з відрахувань великих гравців – мереж АЗС, з одного літра пального вартістю понад 50 гривень, учасники паливного ринку платять у кращому разі 2,4 грн податків, або 4,8%.

Податки з 1 літра проданого бензину

Топ-5 платників податків до держбюджету серед мереж АЗС, за даними Сергія Куюна, виглядає так:

ОККО – 2,4 грн. з літра;

Socar – 2,2 грн/л;

Шел – 1,7 грн/л;

AMIC – 1,6 грн/л;

U.GO (НАК) — 1,6 грн/л.

Саме мережа ОККО, за підрахунками експерта, заплатила 50% податків великих компаній на ринку пального, зокрема 82% податку на прибуток. Ще 8% від загального податку на прибуток заплатила мережа WOG, яка разом із ОККО заплатила 90% податку на прибуток з наявних у них 750 АЗС. Інші 6000 АЗС заплатили лише 10% податку на прибуток у масштабах усього ринку.

"Багатолітній антилідер податкового рейтингу — Avantage 7 — за результатами 2 кварталу перевершить сам себе! Як? Держава ще виявилася винна цим бізнесменам і бізнесвуменам. 44 копійки на кожному літрі! При цьому компанія відкрила за останній рік кілька нових об’єктів, будує два величезні заправні комплекси під Житомиром, а це щонайменше 3 млн дол. Питання: навіщо будувати нові заправки, якщо по ринку немає прибутку? Напевно, щось є, але тільки для себе", — резюмує Сергій Куюн.

Іншим яскравим маркером пального безладу, що твориться на ринку, експерт вказує приблизні офіційні зарплати співробітників компаній, найменша з яких – 7600 гривень, – просто не дозволяє прожити. Зауважимо, що з 15 представлених компаній, у дев’яти зарплата нижча за середню по Україні – менше 17 тисяч гривень.

Орієнтовна зарплата на мережах АЗС в Україні

З іншого боку, як підкреслює експерт, через таку ситуацію з податками вдається стримувати відносно низькі ціни на пальне.

"У вересні ціни на бензин Avantage 7 і БРСМ нижчі за собівартість імпортного продукту, привезеного на АЗС. Інші мережі, особливо з невеликими продажами, змушені думати, як із цим конкурувати, оскільки бути "білим" означає продавати набагато дорожче, а значить, залишитися без клієнтів і з часом просто піти з ринку. Але варіантів зменшення собівартості пального небагато, а вірніше один – теж починати хімічити з податками. на ринку Сергій Куюн.

Зазначимо, що хоча середня ціна бензину становить на 10 вересня від 54 до 57 гривень, на ринку можна купити пальне і набагато дешевше — близько 40 гривень, щоправда, швидше за все це буде "бодяга" або пальне з додаванням біоетанолу.