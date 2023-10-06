Самый дешевый электрокар Kia получил существенное обновление: почему его стоит купить

Классный городской электрокар

Компания Kia продает свой самый дешевый электромобиль с названием Ray только на местном рынке, хотя в Украине этот хэтчбек тоже есть – его ввезли с помощью так называемого "серого" импорта.

Ray был создан в 2011 году, и с тех пор он несколько раз обновлялся. Теперь обновление гораздо масштабнее. Рассказываем подробно.

Технические характеристики

"Электричка" получила новый двигатель. Ее мощность теперь составляет 86 лошадиных сил – вполне приемлемо для города. А литий-ионная батарея способна проезжать на одном заряде до 233 км. По сравнению с предыдущей версией машины эта – небо и земля (запас хода тогда даже не достигал 140 км).

Что касается визуала, то обновления не менее масштабны. Появились вертикально расположенные светодиодные фары, бамперы обновили, радиаторную решетку стильно прикрыли. Порт для зарядки авто переместили на капот.

В салоне Ray имеет современный руль, новейший климат-контроль, а также цифровую приборную панель. Поскольку рычага для переключения передач нет, разработчики решили поместить на этом месте компактное отделение для вещей.

Kia Ray EV на местном рынке стоит 20 тысяч долларов за стандартную версию и почти 23 – за топовую модификацию. Кстати, этот автомобиль сразу попал в топ в Южной Корее — очередь из покупателей растянулась уже более полугода.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что китайский электрокар неожиданно стал лидером украинского авторынка.