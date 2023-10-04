Китайский электрокар неожиданно стал лидером украинского авторынка

Ничего себе

В Украине ежемесячно растет спрос на электромобили. Украинцы массово скупают их, несмотря на угрозу отключений света, как прошлой зимой.

В сентябре граждане нашей страны приобрели почти 6 тысяч новых автомобилей. Однако ситуация на рынке электрокаров оказалась совсем неожиданной. Дело в том, что первенство здесь заняло авто китайского производства, сообщают в Институте исследований авторынка.

Немного статистики

В сентябре чаще всего при покупке нового авто покупатели выбирали модели марки Toyota (около тысячи экземпляров). На второй строчке оказался немецкий производитель Volkswagen, машины которого купили 671 раз. Лидером авторынка стала электрическая модель Volkswagen ID.4, однако не официальная версия для Европы, а китайская.

Эти автомобили были произведены на заводах FAW-Volkswagen в городе Фошань (ID.4 Crozz) и SAIC Volkswagen в городе Аньтин (ID.4 X). Такое развитие событий удивило многих, поскольку эти экземпляры являются так называемым "серым" импортом.

Почему украинцы выбирают именно китайскую версию Volkswagen ID.4?

Почему китайская версия ID.4 получила такой успех на украинском рынке? Есть несколько факторов, которые могут объяснить это явление.

Китайские версии ID.4 доступны с точки зрения цены по сравнению с официальными европейскими версиями. Это важно для тех, кто рассматривает варианты бюджетных электромобилей.

Volkswagen является хорошо известным и узнаваемым брендом в мире автомобилей. Это внушает надежду, что китайская версия будет не менее качественной, чем европейская.

Наличие сервисных центров и запасных частей в Украине для китайских версий ID.4 может быть одним из факторов, почему украинцы выбирают такой автомобиль.

Технические характеристики Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 – это электрический кроссовер, оснащенный литий-ионной батареей с разными объемами – от 52 до 77 кВт·ч. Дальность хода составляет от 250 до 350 км без подзарядки.

В Volkswagen ID.4 установлены электрические двигатели на передней или обеих осях, в зависимости от конфигурации и версии. Разгон с нуля до сотни занимает от 6 до 8 секунд, что очень хорошо для электрокара этого сегмента.

Volkswagen ID.4 имеет просторный и современный салон с большим сенсорным дисплеем, цифровой панелью устройств и различными опциями. Здесь есть также различные функции безопасности: экстренное торможение, система безопасности и помощи при вождении, распознавание дорожных знаков и т.д.

Цена Volkswagen ID.4 2023 года выпуска в Украине составляет от 31 до 43 тысяч долларов.

Здесь можно посмотреть сравнение Volkswagen ID.4 из Европы против Volkswagen ID.4 из Китая. Недостатки и преимущества

Volkswagen ID.4 из Европы против Volkswagen ID.4 из Китая.

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