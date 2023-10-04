Побили исторический рекорд, несмотря на угрозу блекаута: почему украинцы массово скупают электрокары

Они хотели загнать Украину в Каменный век, а украинцы в это время бьют рекорды по покупке электрокаров

И энергетики, и чиновники в один голос говорят, что следующая зима не будет легче предыдущей. Украинцам снова предстоит пройти все сложные испытания с выключением света, генераторами, зарядными станциями и т.д.

Но это абсолютно никого не останавливает, ведь наши граждане ежемесячно устанавливают новые рекорды по приобретению электрокаров. Об этом сообщают специалисты из Института исследований авторынка.

В частности, они говорят, что за сентябрь 2023 года украинцы приобрели на 144% больше электрокаров, чем за аналогичный период прошлого года. Это абсолютный рекорд за всю историю авторынка нашей страны.

Отметим, что речь идет как о новых авто, так и об импорте подержанных, а также перепродаже в пределах Украины. В сентябре наши граждане купили более шести тысяч электрических автомобилей. Почти все из них легковые. В августе – на 8,9% меньше.

Более половины из всех купленных украинцами электрокаров привезли из-за границы. Это еще один рекорд на украинском авторынке. Если сравнивать общее количество приобретенных электрических авто с купленными на внутреннем рынке, то доля последних составляет 29,8%.

Какие электрокары самые популярные в Украине

Самым известным электрическим автомобилем на украинских дорогах Nissan Leaf, и это не меняется уже несколько лет. В первую очередь покупают авто из-за сравнительно небольшой цены – подержанный Leaf сейчас можно купить за 5-8 тысяч долларов.

Volkswagen E-Golf за последние месяцы подвинул в рейтинге самую доступную модель Tesla – Model 3. На четвертой строчке расположилась Tesla Model S, а на пятой – Volkswagen ID.4, который стали покупать в последнее время немного реже.

Почему украинцы массово скупают электрокары

Есть три причины, почему жители Украины массово пересаживаются на электрокары. Это высокая цена бензинового и дизельного горючего, нулевое растаможивание на "зеленые" авто, а также опыт, который получили украинцы в минувшую зиму. Они не боятся того, что электрокар негде будет заряжать при отключениях света, ведь знают многие лайфхаки.

Об этом "Телеграф" рассказывал здесь: Как заряжать электрокар в условиях блекаута: опыт украинцев прошлого года.