Побили історичний рекорд попри загрозу блекауту: чому українці масово скуповують електрокари

Вони хотіли загнати Україну в кам'яний вік, а українці тим часом б'ють рекорди з купівлі електрокарів

І енергетики, і чиновники в один голос вказують, що наступна зима не буде легшою за попередню. Українцям знову потрібно буде пройти усі складні випробування з вимкненням світла, генераторами, зарядними станціями тощо.

Та це абсолютно нікого не зупиняє, адже наші громадяни щомісяця встановлюють нові рекорди з придбання електрокарів. Про це повідомляють спеціалісти з Інституту досліджень авторинку.

Зокрема, вони кажуть, що за вересень 2023 українці придбали на 144% більше електрокарів, ніж за аналогічний період минулого року. Це абсолютний рекорд за всю історію авторинку нашої країни.

Зазначимо, що йдеться як про нові авто, так і про імпорт вживаних, а також перепродаж в межах України. У вересні наші громадяни купили понад шість тисяч електричних автомобілів. Майже усі з них — легкові. У серпні — на 8,9% менше.

Понад половину з усіх куплених українцями електрокарів привезли з-за кордону. Це ще один рекорд в українському авторинку. Якщо порівнювати загальну кількість придбаних електричних авто з тими, які купили на внутрішньому ринку, то частка останніх складає 29,8%.

Які електрокари найпопулярніші в Україні

Найвідомішим електричним автомобілем на українських дорогах є Nissan Leaf, і це не змінюється уже кілька років. У першу чергу купують авто через порівняно невелику ціну — вживаний Leaf зараз можна купити за 5-8 тисяч доларів.

Volkswagen E-Golf за останні місяці посунув у рейтингу найдоступнішу модель Tesla — Model 3. На четвертій сходинці розташувалась Tesla Model S, а на п’ятій — Volkswagen ID.4, якого стали купувати останнім часом трішки рідше.

Чому українці масово скуповують електрокари

Є три причини, чому жителі України масово пересідають на електрокари. Це висока ціна бензинового та дизельного пального, нульове розмитнення на "зелені" авто, а також досвід, який отримали українці під час минулої зими. Вони не бояться того, що електрокар ніде буде заряджати під час відключень світла, адже знають багато лайфхаків.

Про це "Телеграф" розповідав тут: Як заряджати електрокар в умовах блекауту: тогорічний досвід українців.