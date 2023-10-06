Найдешевший електрокар Kia отримав суттєві оновлення: чому його варто придбати

Класний міський електрокар

Компанія Kia продає свій найдешевший електромобіль з назвою Ray тільки на місцевому ринку, хоча в Україні цей хетчбек теж є — його ввезли за допомогою так званого "сірого" імпорту.

Ray створили у 2011 році, і відтоді він декілька разів оновлювався. Тепер оновлення значно масштабніше. Розповідаємо детально.

Технічні характеристики

"Електричка" отримала новенький двигун. Її потужність тепер складає 86 кінських сил — цілком прийнятно для міста. А літій-іонна батарея здатна проїжджати на одному заряді до 233 км. У порівнянні з попередньою версією машини ця — небо і земля (запас ходу тоді навіть не сягав 140 км).

Щодо візуалу, то оновлення не менш масштабні. З’явилися вертикально розташовані світлодіодні фари, бампери оновили, решітку радіатора стильно прикрили. Порт для зарядки авто перемістили на капот.

У салоні Ray має сучасне кермо, новітній клімат-контроль, а також цифрову панель приладів.Оскільки важеля для перемикання передач немає, розробники вирішили вмістити на цьому місці компактне відділення для речей.

Kia Ray EV на місцевому ринку коштує 20 тисяч доларів за стандартну версію і майже 23 — за топову модифікацію. До речі, це авто відразу потрапило в топ у Південній Кореї — черга з покупців розтягнулася уже на понад пів року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що китайський електрокар несподівано став лідером українського авторинку.