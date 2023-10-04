Китайський електрокар несподівано став лідером українського авторинку

В Україні щомісяця зростає попит на електричні автомобілі. Українці масово скуповують їх, незважаючи на загрозу відключень світла, як минулої зими.

У вересні громадяни нашої країни придбали майже 6 тисяч нових авто. Проте ситуація на ринку електрокарів виявилася зовсім несподіваною. Річ у тім, що першість тут зайняло авто китайського виробництва, повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

Трішки статистики

У вересні найчастіше під час купівлі нового авто покупці обирали моделі марки Toyota (майже тисяча екземплярів). На другій сходинці опинився німецький виробник Volkswagen, машини якого купили 671 раз. Лідером авторинку стала електрична модель Volkswagen ID.4, проте не офіційна версія для Європи, а китайська.

Ці автомобілі були вироблені на заводах FAW-Volkswagen у місті Фошань (ID.4 Crozz) та SAIC Volkswagen у місті Аньтін (ID.4 X). Такий розвиток подій здивував багатьох, оскільки ці екземпляри є так званим "сірим" імпортом.

Чому українці обирають саме китайську версію Volkswagen ID.4?

Чому саме китайська версія ID.4 отримала такий успіх на українському ринку? Є кілька факторів, які можуть пояснити це явище.

Китайські версії ID.4 є доступнішими з точки зору ціни в порівнянні з офіційними європейськими версіями. Це важливо для тих, хто розглядає варіанти бюджетних електромобілів.

Volkswagen є добре відомим і впізнаваним брендом у світі автомобілів. Це вселяє надію, що китайська версія буде не менш якісною, ніж європейська.

Наявність сервісних центрів та запасних частин в Україні для китайських версій ID.4 може бути одним із факторів, чому українці обирають таке авто.

Технічні характеристики Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 — це електричний кросовер, оснащений літієво-іонною батареєю з різними об’ємами — від 52 до 77 кВт·год. Дальність ходу становить від 250 до 350 км без підзарядки.

У Volkswagen ID.4 встановлені електричні двигуни на передній або обидвох осях, залежно від конфігурації та версії. Розгін з нуля до сотні займає від 6 до 8 секунд, що дуже непогано для електрокара цього сегменту.

Volkswagen ID.4 має просторий та сучасний салон, з великим сенсорним дисплеєм, цифровою панеллю пристроїв та різними опціями. Тут є також різні безпекові функції: екстрене гальмування, система безпеки та допомоги при водінні, розпізнавання дорожніх знаків тощо.

Ціна Volkswagen ID.4 2023 року випуску в Україні складає від 31 до 43 тисячі доларів.

Тут можна подивитись порівняння Volkswagen ID.4 з Європи проти Volkswagen ID.4 з Китаю. Недоліки та переваги

Volkswagen ID.4 з Європи проти Volkswagen ID.4 з Китаю.

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