В Україні зростає попит на китайські авто: які з них купують найчастіше

Ці автомобілі китайського автопрому найчастіше купують в Україні

Автомобілі з Китаю, як і іншу техніку, купують, перш за все, через доступнішу ціну у порівнянні з брендами інших країн. Саме низька ціна створює шалений попит на китайські автомобілі в Україні, особливо на електрокари.

Сьогодні ми розкажемо про найпопулярніші авто, які виробляються та продаються у Піднебесній. Серед них є не лише власне китайські авто, але й ті, які КНР виробляє під японськими або європейськими марками.

За даними Інституту досліджень авторинку, лише у серпні українці придбали 1077 автомобілів з китайськими VIN-кодами. Це майже на чверть більше, ніж у липні, та удвічі більше у порівнянні з довоєнним періодом.

Топ-3 популярних авто з Китаю

У п’ятірку найпопулярніших авто, що виробляються в Китаї, увійшли представники таких марок: Volkswagen, Honda та Chery. Як бачимо, серед них лише 1 суто китайська компанія. Зупинимося на них детальніше

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 — це перший повнопривідний електричний кросовер бренду. Він випускається з батареями різної ємності, зокрема, 82-кіловатна дозволяє на одному заряді проїхати до 520 км. Максимальна швидкість авто складає 160 км. Для того, щоб зарядити кросовер для поїздки на відстань в 100 км, потрібно всього 8 хвилин.

Серед особливостей цього авто також варто зазначити про набір електронних помічників Travel Assist, камеру кругового огляду та проекційний дисплей з функцією доповненої реальності.

Середня ціна Volkswagen ID.4 в Україні складає 28-32 тисячі доларів.

Ось цікавий відеоогляд VOLKSWAGEN ID.4 PRO CROZZ:

Honda M-NV

Електромобіль Honda M-NV — кросовер, вироблений Honda спільно з китайським Dongfeng. Він оснащений батареєю ємністю 61,3 кВт*год, яка забезпечує запас ходу в 480 км. Його електродвигун може розвинути швидкість в 140 км/год, причому до 50 км/год він розганяється всього за 4 сек.

Автомобіль цікавий спортивним дизайном та незвичайним інтер’єром з використанням преміальних матеріалів. Кросовер Honda M-NV у максимальній комплектації має цілий перелік крутих функцій, зокрема, допомоги в стабілізації авто, систему попередження про екстрене гальмування, панорамний люк з електроприводом, круїз контроль, LCD дисплея з діагоналлю 12.3 дюйма та багато іншого.

В Україні таке авто 2022-2023 року випуску можна придбати за 22-27 тисяч доларів.

Автор цього відео розповідає про плюси та мінуси Honda M-NV після 1 року експлуатації:

Chery Tiggo 4

Кросовер Chery Tiggo 4 замикає трійку найпопулярніших автомобілів китайського виробництва. Цікаво, що це єдиний бензиновий автомобіль у топі. Під капотом у нього 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю в 116 кінських сил та 141 Нм крутного моменту. На вибір покупця пропонують 5-ступінчату механіку або варіатор.

Так, авто не надто потужне, але чого ще можна хотіти за 15 тисяч доларів? До речі, у дорогих комплектаціях машина також оснащена екраном панелі пристроїв з вигнутими боками.

Усю правду про Chery Tiggo 4 можна переглянути у цьому відео:

Раніше "Телеграф" повідомляв про 5 найненадійніших бензинових автомобілів з пробігом. Такі моделі краще не купувати.