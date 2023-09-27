В Украине растет спрос на китайские автомобили: какие из них покупают чаще всего

Эти автомобили китайского автопрома чаще всего покупают в Украине

Автомобили из Китая, как и другую технику, покупают, прежде всего, из-за более доступной цены по сравнению с брендами других стран. Именно низкая цена создает безумный спрос на китайские автомобили в Украине, особенно на электрокары.

Сегодня мы расскажем о самых популярных автомобилях, которые производятся и продаются в Поднебесной. Среди них есть не только собственно китайские автомобили, но и те, которые КНР производит под японскими или европейскими марками.

По данным Института исследований авторынка, только в августе украинцы приобрели 1077 автомобилей с китайскими VIN-кодами. Это почти на четверть больше, чем в июле, и вдвое больше по сравнению с довоенным периодом.

Топ-3 популярных авто из Китая

В пятерку самых популярных автомобилей, производимых в Китае, вошли представители таких марок: Volkswagen, Honda и Chery. Как видим, среди них всего 1 чисто китайская компания. Остановимся на них подробнее.

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 – это первый полноприводный электрический кроссовер бренда. Он выпускается с батареями разной емкости, в частности, 82-киловаттная позволяет на одном заряде проехать до 520 км. Максимальная скорость авто составляет 160 км. Для того чтобы зарядить кроссовер для поездки на расстояние в 100 км, нужно всего 8 минут.

Среди особенностей этого авто также стоит отметить набор электронных помощников Travel Assist, камеру кругового обзора и проекционный дисплей с функцией дополненной реальности.

Средняя цена Volkswagen ID.4 в Украине составляет 28-32 тысяч долларов.

Вот интересный видеообзор VOLKSWAGEN ID.4 PRO CROZZ:

Honda M-NV

Электромобиль Honda M-NV – кроссовер, произведенный Honda совместно с китайским Dongfeng. Он оснащен батареей емкостью 61,3 кВт*ч, обеспечивающей запас хода в 480 км. Его электродвигатель может развить скорость в 140 км/ч, причем до 50 км/ч он разгоняется всего в 4 сек.

Автомобиль интересен спортивным дизайном и необычным интерьером с использованием премиальных материалов. Кроссовер Honda M-NV в максимальной комплектации имеет целый перечень крутых функций, в том числе помощь в стабилизации авто, систему предупреждения об экстренном торможении, панорамный люк с электроприводом, круиз контроль, LCD дисплея с диагональю 12.3 дюйма и многое другое.

В Украине такой автомобиль 2022-2023 года выпуска можно приобрести за 22-27 тысяч долларов.

Автор этого видео рассказывает о плюсах и минусах Honda M-NV после 1 года эксплуатации:

Chery Tiggo 4

Кроссовер Chery Tiggo 4 замыкает тройку самых популярных автомобилей китайского производства. Интересно, что это единственный бензиновый автомобиль в топе. Под капотом у него 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 116 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента. По выбору покупателя предлагают 5-ступенчатую механику или вариатор.

Да, авто не слишком мощное, но чего еще можно хотеть за 15 тысяч долларов? Кстати, в дорогих комплектациях машина также снабжена экраном панели устройств с изогнутыми боками.

Всю правду о Chery Tiggo 4 можно просмотреть в этом видео:

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