Понад 100 отворів від куль: в Ізраїлі Tesla врятувала власника від обстрілу і довезла до лікарні. Фото

Tesla була вщент розбита, але все одно змогла відірватись від терористів, які гнались за ним на пікапі

Американський електрокар Tesla Model 3 продемонстрував незвичайну стійкість під час бойових дій в Ізраїлі. Річ у тім, що авто, незважаючи на спущені колеса, продірявлені вікна та кузов, змогло продовжити рух та відвести свого пораненого власника до госпіталю.

Електрокар отримав понад сотню отворів від куль, його вікна були вщент розбиті. Машину розстріляли за допомогою великокаліберного кулемета та автоматів. Про це інформують місцеві журналісти видання Walla.

Бойовики ХАМАСу вирішили, що перед ним бензинове авто, але там, куди вони цілились, бака з паливом не виявилось. Також терористи цілились в двигун авто, а його в передній частині авто просто не було.

Небезпечна ситуація сталася у Мефалсімі, де проживав власник Tesla Model 3. Після вторгнення ХАМАСу він втікав на своєму електрокарі у безпечне місце. Дорогою він побачив окупантів на пікапі. Вони відразу відкрили проти нього вогонь. Навіть зі спущеними шинами він зміг відірватися від хамасівців.

Власник Тесли також розповів, що відразу після обстрілу він натиснув на газ — бойовики кинулися ганятися за ним.

Що відомо про Tesla Model 3, яким володіє ізраїльтянин

Мешканець Ізраїлю є власником повнопривідної Tesla Model 3. Вона має два мотори з загальною потужністю понад 450 кінських сил — один для передньої осі і один для задньої. Ця конфігурація дозволяє автомобілю краще справлятися з керуванням на дорозі, особливо в умовах поганих погодних умов, а також підвищує продуктивність і динаміку руху.

Завдяки цьому електрокар розвинув швидкість у 180 км за годину. На такій швидкості він подолав 23 км до лікарні, а також відправив повідомлення дружині постраждалого з його координатами.

Власник електрокара сильно постраждав: він отримав осколкові ураження, а також поранення руки, ноги та голови. Його вдалося врятувати — загрози життю немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ілон Маск придумав, як ще заробити на власниках Tesla: авто змінять колір без фарбування.