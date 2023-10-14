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До блекаутів готовий: киянин збудував цілу електростанцію для зарядки своєї Tesla (фото, відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Tesla заряджається від альтернативних джерел енергії Новина оновлена 14 жовтня 2023, 19:08
Tesla заряджається від альтернативних джерел енергії. Фото https://glavcom.ua/

Наскільки ефективними будуть панелі взимку покаже час

Бажання українців заощадити на комуналці та забезпечити собі автономність іноді призводить до геніальних рішень, яких додумається далеко не кожен. Так у Києві помітили електромобіль Tesla, який заряджається від персональної мініатюрної електростанції.

Як повідомляє "Главком", чудо інженерної думки було виявлено на Позняках у дворі однієї з багатоповерхівок, де власник Tesla Model S облаштував зарядну станцію з використанням сонячних панелей та вітрогенератора.

Біля автомобіля можна побачити акумулятор, контролер та інвертор, які необхідні для отримання 220 вольтів. Очевидно, творець конструкції сподівається отримати можливість заощадити на електриці, оскільки у "найслабшої" Model S встановлений акумулятор в 50 кВт-год. А якщо врахувати, що за 1 кВт доведеться заплатити 2,64 грн, то за 10 зарядок на місяць можна заощадити понад 1300 грн.

Втім, про технічні характеристики електростанції, як і про те, у скільки вона обійшлася, в матеріалі не йдеться.

Крім того, ефективність роботи сонячних панелей в умовах коротких похмурих зимових днів також викликає сумніви.

Як повідомлялося раніше, в українському уряді впевнені, що блекаути цієї зими будуть, оскільки росіяни, напевно, відновлять практику масованих ударів по енергосистемі.

При цьому згідно з результатами перевірки найбільші мобільні оператори України виявилися не готовими до цього сценарію, через що Нацкомісія дала їм 20 днів на те, щоб усунути проблеми.

Теги:
#Київ #Сонячна енергія #Tesla