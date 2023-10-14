До блекаутів готовий: киянин збудував цілу електростанцію для зарядки своєї Tesla (фото, відео)

Наскільки ефективними будуть панелі взимку покаже час

Бажання українців заощадити на комуналці та забезпечити собі автономність іноді призводить до геніальних рішень, яких додумається далеко не кожен. Так у Києві помітили електромобіль Tesla, який заряджається від персональної мініатюрної електростанції.

Як повідомляє "Главком", чудо інженерної думки було виявлено на Позняках у дворі однієї з багатоповерхівок, де власник Tesla Model S облаштував зарядну станцію з використанням сонячних панелей та вітрогенератора.

Біля автомобіля можна побачити акумулятор, контролер та інвертор, які необхідні для отримання 220 вольтів. Очевидно, творець конструкції сподівається отримати можливість заощадити на електриці, оскільки у "найслабшої" Model S встановлений акумулятор в 50 кВт-год. А якщо врахувати, що за 1 кВт доведеться заплатити 2,64 грн, то за 10 зарядок на місяць можна заощадити понад 1300 грн.

Втім, про технічні характеристики електростанції, як і про те, у скільки вона обійшлася, в матеріалі не йдеться.

Крім того, ефективність роботи сонячних панелей в умовах коротких похмурих зимових днів також викликає сумніви.

Як повідомлялося раніше, в українському уряді впевнені, що блекаути цієї зими будуть, оскільки росіяни, напевно, відновлять практику масованих ударів по енергосистемі.

При цьому згідно з результатами перевірки найбільші мобільні оператори України виявилися не готовими до цього сценарію, через що Нацкомісія дала їм 20 днів на те, щоб усунути проблеми.