Чи готові мобільні оператори України до блекаутів: з’явилися результати перевірки

На усунення недоліків компаніям дали 20 днів

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, провела 10 позапланових перевірок операторів мобільного зв’язку в Україні. Фахівці виявили низку порушень у компаніях Київстар, Vodafone Україна, lifecell.

Згідно з результатами цієї перевірки, оператори мобільного зв’язку до можливих блекаутів у країні не готові. Така інформація з’явилася на офіційному сайті Нацкомісії.

У відомстві зазначили, що всі оператори мобільного зв’язку не змогли забезпечити свою автономність та безперервність надання послуг абонентам протягом 3 діб. На усунення недоліків їм дали 20 днів. За цей період компанії зобов’язані забезпечити себе достатньою кількістю електрогенераторів, паливно-мастильних матеріалів та автономними джерелами живлення. Також оператори зв’язку повинні бути готові оперативно реагувати на втрати резервів і замінювати генератори, що вийшли з ладу.

Раніше "Телеграф" повідомив, що напередодні зимових холодів українцям рекомендували придбати генератори та пауербанки. Також не заважає облаштувати автономні електричні підстанції. Із такою заявою виступив голова Міністерства енергетики Герман Галущенко.