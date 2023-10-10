Готовы ли мобильные операторы Украины к блэкаутам: появились результаты проверки

На устранение недостатков компаниям дали 20 дней

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций провела 10 внеплановых проверок операторов мобильной связи в Украине. Специалисты выявили ряд нарушений в компаниях Киевстар, Vodafone Украина, lifecell.

Согласно результатам этой проверки, операторы мобильной связи к возможным блэкаутам в стране не готовы. Такая информация появилась на официальном сайте Нацкомиссии.

В ведомстве отметили, что все операторы мобильной связи не смогли обеспечить свою автономность и непрерывность предоставления услуг абонентам в течение 3 суток. На устранение недостатков им дали 20 дней. За этот период компании обязаны обеспечить себя достаточным количеством электрогенераторов, горюче-смазочных материалов и автономными источниками питания. Также операторы связи должны быть готовы оперативно реагировать на потери резервов и заменять вышедшие из строя генераторы.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в преддверии зимних холодов украинцам рекомендовали приобрести генераторы и пауэрбанки. Также не мешает обустроить автономные электрические подстанции. С таким заявлением выступил глава Министерства энергетики Герман Галущенко.