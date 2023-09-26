"Это риск, который нужно осознавать": глава Укрэнерго рассказал о состоянии энергосистемы

Подготовка к холодному сезону идет очень интенсивно

До начала отопительного сезона осталось буквально три недели, по данным Минэнерго, отремонтировано уже почти все, что было повреждено российскими ударами. Вместе с тем, энергосистема Украины сейчас имеет несколько меньший запас прочности, чем тот, который был по состоянию на начало массированной ракетной кампании рф в прошлом году.

Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина. Он не стал называть конкретные цифры, чтобы эта информация не попала к врагу, но описал общую ситуацию.

"Мы очень ограничены, к сожалению, в том, чтобы называть конкретные цифры. Опять же, чтобы врагу не давать дополнительной информации для планирования атак. Но могу сказать, что те меры, которые мы планировали предпринять в магистральных сетях "Укрэнерго", мы уже практически завершили. И сейчас завершается ремонтная кампания на объектах генерации. Мы, безусловно, в энергосистеме в целом будем иметь несколько меньший запас прочности, чем тот, который был по состоянию на начало массированной ракетной кампании в прошлом году", — отметил глава "Укрэнерго".

Причина такой ситуации, по его словам, в том, что восстановить все объекты на 100% за семь или восемь месяцев после завершения прошлого отопительного сезона, невозможно. Однако энергетики делают все возможное.

"Но подготовка идет очень интенсивно, и если бы не риск повторения массированных атак, я бы сказал, что мы понимаем, как покрывать потребление во время зимних нагрузок на энергосистему. Ясно, что если враг все-таки будет обстреливать энергообъекты снова, мы не знаем в каких масштабах, это может несколько переформатировать ситуацию", — пояснил Кудрицкий.

Он конкретизировал, что существует опасность, что что-то будет дополнительно повреждено, что-то выйдет из строя. Могут быть какие-то непродолжительные или более длительные перерывы в энергоснабжении, связанные именно с массированными обстрелами.

"Мы не знаем, будут ли они, каким будет их формат, но это риск, который просто нужно осознавать", — отметил глава "Укрэнерго".

При этом скачка потребления электроэнергии зимой в сторону увеличения специалисты не прогнозируют. Вероятно, оно будет приблизительно на уровне прошлого года.

"Мы не ожидаем резкого роста потребления по сравнению с прошлым годом. Очень больших скачков потребления мы не прогнозируем на эту зиму", — резюмировал Кудрицкий.

Как сообщал "Телеграф", начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк преупредила, что россия накапливает ракеты, в чатсности "Калибры". Вероятно, страна-агрессор готовится бить по энергообъектам нашей страны с наступлением холодов.

Напомним, "Телеграф" расспросил экспертов о том насколько украинская энергосистема готова к зиме и будут ли отключения света. Большинство из них считают, что украинская система ПВО лучше прошлогодней, а вот готовность собственно энергосистемы — хуже.