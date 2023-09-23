россия накапливает ракеты: какие из них несут наибольшую опасность при ударах осенью-зимой

В ВСУ озвучили стратегию оккупантов

Россияне продолжают обстреливать Украину, но уже не ракетами "Калибр". Эти и другие боеприпасы враг специально накапливает перед зимой.

Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, такие действия могут таить серьезную опасность, так как оккупанты снова готовятся бить по энергообъектам

Наталья Гуменюк подчеркнула, что у россиян по-прежнему сохраняется преимущество в воздухе. У них есть определенные запасы ракет, но они их пытаются пополнять, несмотря на санкции — полностью заблокировать производство боеприпасов в россии не удалось.

Силы обороны Украины отметили закономерность, что если россияне выдерживают паузу в обстрелах, то накапливают ракеты. И наибольшую опасность как раз несут "Калибры".

"Совершенно очевидно, что они продолжают накапливать и ракеты морского базирования. Напомню, как раз "Калибры" являются высокоточным оружием, которое враг часто использовал по объектам критической инфраструктуры. То, что сейчас мы не наблюдаем активности использования ракет с носителей морского базирования, может говорить о том, что они их накапливают и готовят определенный потенциал", — сказала руководитель пресс-центра.

Также она отметила, что в этом году Украина уже подготовлена к атакам на энергообъекты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия уже начала энерготеррор, обстреляв Украин1 21 сентября. Премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что зима будет сложной.