"Це ризик, який треба усвідомлювати": голова Укренерго розповів про стан енергосистеми

Підготовка до холодного сезону йде дуже інтенсивно

До початку опалювального сезону залишилося буквально три тижні, за даними Міненерго, відремонтовано майже все, що було пошкоджено російськими ударами. Водночас, енергосистема України зараз має дещо менший запас міцності, ніж той, який був станом на початок масованої ракетної кампанії рф минулого року.

Про це розповів голова Укренерго Володимир Кудрицький в інтерв’ю "РБК-Україна". Він не став називати конкретних цифр, щоб ця інформація не потрапила до ворога, але описав загальну ситуацію.

"Ми дуже обмежені, на жаль, у тому, щоб називати конкретні цифри. Знову ж таки, щоб ворогові не давати додаткової інформації для планування атак. Але можу сказати, що ті заходи, які ми планували вжити у магістральних мережах "Укренерго", ми вже практично завершили. І зараз завершується ремонтна кампанія на об’єктах генерації. Ми, безумовно, в енергосистемі загалом матимемо дещо менший запас міцності, ніж той, який був станом на початок масованої ракетної кампанії минулого року", — зазначив голова "Укренерго" .

Причина такої ситуації, за його словами, у тому, що відновити всі об’єкти на 100% за сім чи вісім місяців після завершення минулого опалювального сезону неможливо. Проте енергетики роблять усе можливе.

"Але підготовка йде дуже інтенсивно, і якби не ризик повторення масованих атак, я б сказав, що ми розуміємо, як покривати споживання під час зимових навантажень на енергосистему. Зрозуміло, що якщо ворог таки обстрілюватиме енергооб’єкти знову, ми не знаємо у яких масштабах це може дещо переформатувати ситуацію", — пояснив Кудрицький.

Він конкретизував, що існує небезпека, що щось буде додатково пошкоджено, щось вийде з ладу. Можуть бути якісь нетривалі або триваліші перерви в енергопостачанні, пов’язані саме з масованим обстрілом.

"Ми не знаємо, чи будуть вони, яким буде їхній формат, але це ризик, який просто потрібно усвідомлювати", — зазначив голова "Укренерго".

При цьому стрибка споживання електроенергії взимку у бік збільшення фахівці не прогнозують. Ймовірно, воно буде приблизно на рівні минулого року.

"Ми не очікуємо різкого зростання споживання порівняно з минулим роком. Дуже великих стрибків споживання ми не прогнозуємо цієї зими", — резюмував Кудрицький.

Як повідомляв "Телеграф", начальник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила, що росія накопичує ракети, зокрема "Калібри". Ймовірно, країна-агресор готується бити по енергооб’єктах нашої країни з настанням холодів.

Нагадаємо, "Телеграф" розпитав експертів про те, наскільки українська енергосистема готова до зими і чи будуть відключення світла. Більшість із них вважають, що українська система ППО краща за торішню, а ось готовність власне енергосистеми — гірша.