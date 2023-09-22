Спиртівка і не тільки: 6 дієвих порад, як закип'ятити воду без світла та газу

Деякі предмети треба купити в туристичному магазині

Україна змушена жити в умовах, коли аварійне вимкнення світла під час війни — це стандартна подія. Протягом декількох годин треба правильно зберігати їжу та знати, як приготувати собі поїсти. Навіть для того, аби просто попити чаю, треба докласти максимум зусиль.

Як можна зробити окріп без світла чи газу та що використовувати для цього, ділиться порадами видання РБК-Україна. Є шість різних лайфхаків.

Туристичний пальник

Для цього потрібно розкрутити балон та поставити каструлю чи металеву чашку на плитку. Як швидко нагріється вода, залежить від технічних характеристик пристрою. Пальник потужністю до 2 тис. Вт зможе нагріти лише 1 л води.

Настільна плита

Ці плити зручні тим, що невеликі — важать 5-10 кг. Також вони легкі у користуванні та швидко нагрівають воду.

Спиртівка

Це невеликий пальник для рідкого палива, що містить посудинку для спирту з кришкою, через яку пропущений ґніт, нижній кінець якого поміщений в резервуар, а верхній — виступає назовні. Спиртівку можна купити або змайструвати власноруч за інструкціями з інтернету.

Окопні або звичайні свічки

На вогнетривку поверхню поставте дві цеглини. На них — посудину з водою. Під дану конструкцію помістіть кілька свічок і запаліть їх. Цей спосіб, звичайно, не є швидким, але дозволить попити гарячого чаю при відсутності світла та газу.

Багаття

Розводити багаття потрібно якомога далі від дерев чи сухих дерев'яних конструкцій. Для спрощення процесу можна використати мангал — на нього простіше буде поставити металеву каструлю з водою.

Гриль

У грилі запаліть вугілля, коли воно догорить, то дасть багато жару. Поставте на ґрати пристрою каструлю чи чайник із водою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є деякі продукти, які допоможуть зігрітись під час холоду в будинку чи квартирі.