Спиртовка и не только: 6 действенных советов, как вскипятить воду без света и газа

Некоторые предметы нужно купить в туристическом магазине

Украина вынуждена жить в условиях, когда аварийное отключение света во время войны — это стандартное событие. В течение нескольких часов нужно правильно хранить еду и знать, как приготовить себе поесть. Даже для того, чтобы просто попить чаю, нужно приложить максимум усилий.

Как сделать кипяток без света или газа и что использовать для этого, делится советами издания РБК-Украина. Есть шесть разных лайфхаков.

Туристическая горелка

Для этого нужно раскрутить баллон и поставить кастрюлю или металлическую чашку на плитку. Как быстро нагреется вода, зависит от технических характеристик устройства. Горелка мощностью до 2 тыс. Вт сможет нагреть всего 1 л воды.

Настольная плита

Эти плиты удобны тем, что небольшие – весят 5-10 кг. Также они легки в использовании и быстро нагревают воду.

Спиртовка

Это небольшая горелка для жидкого топлива, содержащая сосуд для спирта с крышкой, через которую пропущен фитиль, нижний конец которого помещен в резервуар, а верхний — выступает наружу. Спиртовку можно купить или смастерить собственноручно по инструкциям из интернета.

Окопные или обычные свечи

На огнеупорную поверхность поставьте два кирпича. На них сосуд с водой. Под данную конструкцию поместите несколько свечей и зажгите их. Этот способ, конечно, не быстрый, но позволит попить горячий чай при отсутствии света и газа.

Костер

Разводить костер нужно как можно дальше от деревьев или сухих деревянных конструкций. Для упрощения процесса можно использовать мангал – на него проще будет поставить металлическую кастрюлю с водой.

Гриль

В гриле зажгите уголь, когда он догорит, даст много жара. Поставьте на решетку кастрюлю или чайник с водой.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что есть некоторые продукты, которые помогут согреться во время холода в доме или квартире.