Чтобы компьютер не сгорел: лайфхак, как сохранить гаджет в случае внезапного отключения электроэнергии

Отключения света могут привести к различным повреждениям техники

Внезапные и неожиданные отключения электроэнергии для украинцев уже ситуация не новая, да и не всегда неожиданная, а все из-за обстрелов, которые устраивает страна-агрессор россия. Очень чувствительно на такие "сценарии" реагирует наша техника, поэтому важно заранее подготовиться, чтобы сохранить все в целости.

Отключение электроэнергии может нанести компьютеру серьезный ущерб, иногда доходя до того, что он выводится из строя. Если вы хотите предотвратить это и таким образом защитить здоровье вашего компьютера, можно принять следующие меры предосторожности, пишет портал santeplus.

Как защитить компьютер от отключения электроэнергии

Источник бесперебойного питания

Если вы хотите сохранить текущую работу и безопасно выключить компьютер во время отключения электроэнергии, рассмотрите возможность использования источника бесперебойного питания (ИБП), который поможет защитить ваш компьютер от скачков напряжения и других перебоев в подаче электроэнергии. Этот инвертор оснащен батареей, срок службы которой составляет один час. Это позволит вам сохранить работу и безопасно выключить компьютер до восстановления питания.

Сетевой фильтр

Сетевой фильтр — это устройство, которое защищает от скачков напряжения, создавая линию защиты от них. Используя его, вы защитите свой компьютер и другие электрические устройства от внезапных отключений электроэнергии и скачков напряжения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, прогнозируют ли Украине массовые отключения электричества. Будьте готовы к любым поворотам событий с нашими лайфхаками.