СБУ снова устроила блэкаут в Курской области рф и намекнула на продолжение (карта)

Обесточенные районы находятся неподалеку от границы с Украиной

СБУ раскрыли подробности атаки дронов на Курскую область в ночь на 5 октября. В результате "обновленных графиков" без электроэнергии остались важные военные объекты.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники в Службе безопасности Украины. По их информации, блэкаут был организован в качестве "подготовки" российских войск к осенне-зимнему периоду.

Так, без электроэнергии остались важные объекты российской армии, которые были подключены к электроподстанциям в нескольких приграничных населенных пунктах. В частности, речь идет о Судже, Любимовке и Глушково в Курской области.

"Именно ее (область — ред.) и атаковали дронами Службы безопасности Украины. Как следствие – российские военные начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев, когда электроэнергии не было несколько суток", — отмечают источники.

В СБУ также показали момент удара по электроподстанции. На фото видно, как место прилете ярко светится, вероятно, там вспыхнул пожар.

Стоит отметить, что это не первый блэкаут на территории россии. Предыдущие состоялись 29 сентября и 26 сентября, когда СБУ ударила по электроподстанциям, от которых также питались важные военные объекты. По подсчетам ведомства, было организовано уже семь подобных атак на критическую инфраструктуру врага.

Населенные пункты, которые этой ночью были обесточены, находятся примерно в 16-40 км от границы с Украиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что дроны разбомбили завод в россии, где производят ракеты Х-59. Речь идет о Смоленском авиационном заводе.