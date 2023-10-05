Разгром и парализация Черноморского флота рф. Сбылось пророчество первых дней вторжения - Александр Невзоров
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Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров прокомментировал передислокацию кораблей Черноморского флота рф из Севастополя в Новороссийск
РФ спешно выводит Черноморский флот из Севастополя. Печальны серые посудины. Их орудия повисли "на пол-шестого". Они уплывают в Феодосию, в Новороссийск и Абхазию.
Следует назвать вещи своими именами: это не "вывод", а бегство.
ЧФ оказался бессилен и настолько уязвим для диверсий ВСУ, что сегодня его приходится спасать, распихивая по разным дырам.
По своей сути, это разгром и парализация флота.
На 100% сбылось дерзкое пророчество первых дней войны. "Русский военный корабль" ушел на х#й.
Источник: Telegram-канал Александра Невзорова.
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