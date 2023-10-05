Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров прокомментировал передислокацию кораблей Черноморского флота рф из Севастополя в Новороссийск

РФ спешно выводит Черноморский флот из Севастополя. Печальны серые посудины. Их орудия повисли "на пол-шестого". Они уплывают в Феодосию, в Новороссийск и Абхазию.

Следует назвать вещи своими именами: это не "вывод", а бегство.

ЧФ оказался бессилен и настолько уязвим для диверсий ВСУ, что сегодня его приходится спасать, распихивая по разным дырам.

По своей сути, это разгром и парализация флота.

На 100% сбылось дерзкое пророчество первых дней войны. "Русский военный корабль" ушел на х#й.

Источник: Telegram-канал Александра Невзорова.