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Разгром и парализация Черноморского флота рф. Сбылось пророчество первых дней вторжения - Александр Невзоров

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Александр Невзоров Александр Невзоров
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Вывод Черноморского флота рф - это бегство
Вывод Черноморского флота рф - это бегство. Фото Минобороны РФ

Советский и российский журналист и телеведущий Александр Невзоров прокомментировал передислокацию кораблей Черноморского флота рф из Севастополя в Новороссийск

РФ спешно выводит Черноморский флот из Севастополя. Печальны серые посудины. Их орудия повисли "на пол-шестого". Они уплывают в Феодосию, в Новороссийск и Абхазию.

Следует назвать вещи своими именами: это не "вывод", а бегство.

ЧФ оказался бессилен и настолько уязвим для диверсий ВСУ, что сегодня его приходится спасать, распихивая по разным дырам.

По своей сути, это разгром и парализация флота.

На 100% сбылось дерзкое пророчество первых дней войны. "Русский военный корабль" ушел на х#й.

Источник: Telegram-канал Александра Невзорова.

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Теги:
#Украина #Крым #Черноморский флот #Севастополь