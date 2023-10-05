Радянський і російський журналіст і телеведучий Олександр Невзоров прокоментував передислокацію кораблів Чорноморського флоту рф з Севастополя до Новоросійська

РФ спішно виводить Чорноморський флот із Севастополя. Сумні сірі посудини. Їхні знаряддя повисли "на пів-шостої". Вони відпливають у Феодосію, Новоросійськ та Абхазію.

Слід назвати речі своїми іменами: не висновок, а втеча.

ЧФ виявився безсилим і настільки вразливий для диверсій ЗСУ, що сьогодні його доводиться рятувати, розпихаючи по різних дірах.

За своєю суттю це розгром і паралізація флоту.

На 100% збулося зухвале пророцтво перших днів війни. "Російський військовий корабель" пішов на х#й.

Джерело: Telegram-канал Олександра Невзорова.