Розгром та паралізація Чорноморського флоту рф. Збулося пророцтво перших днів вторгнення - Олександр Невзоров
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Радянський і російський журналіст і телеведучий Олександр Невзоров прокоментував передислокацію кораблів Чорноморського флоту рф з Севастополя до Новоросійська
РФ спішно виводить Чорноморський флот із Севастополя. Сумні сірі посудини. Їхні знаряддя повисли "на пів-шостої". Вони відпливають у Феодосію, Новоросійськ та Абхазію.
Слід назвати речі своїми іменами: не висновок, а втеча.
ЧФ виявився безсилим і настільки вразливий для диверсій ЗСУ, що сьогодні його доводиться рятувати, розпихаючи по різних дірах.
За своєю суттю це розгром і паралізація флоту.
На 100% збулося зухвале пророцтво перших днів війни. "Російський військовий корабель" пішов на х#й.
Джерело: Telegram-канал Олександра Невзорова.
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