Росіяни перекидають кораблі із Севастополя: аналітики розкрили деталі "втечі" (фото)

У Севастополі залишалися лише чотири десантні кораблі

Окупанти почали проводити передислокацію кораблів Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська. Зважаючи на все, противник сподівається таким чином захистити їх від ударів з боку України.

Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни. Передислокацію кораблів підтверджують супутникові знімки.

У звіті аналітиків йдеться про кадри, зроблені 1 та 3 жовтня. Там видно, що у Новоросійськ окупанти перекинули щонайменше 10 кораблів. Серед них фрегати "Адмірал Ессен" і "Адмірал Макаров", три дизельні підводні човни, п’ять десантних кораблів і ще кілька малих десантних кораблів.

Станом на 2 жовтня у Севастополі залишалися лише чотири десантні кораблі та підводний човен. Аналітики вважають, що перекидання кораблів пов’язане з останніми ударами по Севастополі та його околицях.

Раніше про передислокацію писав OSINT-аналітик MT Anderson. Він опублікував супутникові знімки, що підтверджують рух кораблів.

Супутникові фото від 2 жовтня

Супутникові фото від 2 жовтня

Також він показав, що у Феодосії знаходяться один великий десантний корабель, тральщики та малі ракетні кораблі.

У той же час OSINT-аналітик Торд Аре Іверсен заявив, що передислокація кораблів спостерігалася протягом усієї війни.

"Особливо після ударів України, але потім перегрупування поверталося до нормальної схеми. Хоча у Феодосії зараз більше кораблів, нам потрібно більше часу, щоб зробити якісь серйозні висновки з цього приводу", — написав фахівець.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що означає перекидання російського флоту із Севастополя.