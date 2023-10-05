Росіяни здійснили "тактичний відступ" із Севастополя. Чим це обернеться

Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що означає перекидання російського флоту із Севастополя.

На "акт доброй волі" ніяк не тягне, але от на "тактічєскоє отступлєніє" схоже цілком. У відкритому доступі з’явились супутникові знімки, із яких випливає, що в період до 1-2 жовтня 2023 року рашисти забрали із тимчасово окупованого Севастополя усі більш-менш цінні та боєздатні кораблі Чорноморського флоту РФ, зокрема усі носії "Калібрів.

Якщо детальніше, то в тому ж Севастополі росіяни залишили тільки один ракетний корабель "Бора" (під протикорабельні ракети "Москит"), один ракетний катер, один протичовновий корабель проекту 1135, одну субмарину проекту "Варшавянка" (схоже, та сама "Алроса", що не виходить з ремонтів), три великі десантні кораблі та деякі судна забезпечення. І все на тому.

У тимчасово окуповану Феодосію росіяни перевели один або два ракетні корвети під "Калібри", один патрульний корвет проекту 22160, один великий десантний корабель та два тральники.

А от у Новоросійськ окупанти й перевели найбільш боєздатне "ядро" ЧФ РФ – два фрегати проекту 11356 під "Калібри", мінімум один корвет під "Калібри", три субмарини проекту 636.6, три великі десантні кораблі та кілька суден забезпечення.

Стратегічний результат, який тягне за собою це "тактічєскоє отступленіє" Чорноморського флоту РФ із тимчасово окупованого Севастополя, можна описати як "нерівноцінний обмін".

Очевидно, що "діставати" кораблі рашистів у тимчасово окупованій Феодосії чи у Новоросійську буде складніше, аніж у тимчасово окупованому Севастополі. Ну хоча би тому, що туди складніше буде добити "Скальпом" або "Нептуном", чи ж довести туди катери-камікадзе.

Відмова від операційного району західніше тимчасово окупованого Криму дозволить росіянам натомість вивільнити свій корабельний склад для кращого захисту по хорді Новоросійськ – тимчасово окупований Маріуполь, де ворог почав активно посилювати свою інфраструктурну складову в очікуванні майбутніх битв весни 2024 року – залізничний, автомобільний транспорт, портова інфраструктура.

Щоб бити по нашим портам у Чорному морі, в рашистів все рівно лишаються "Шахеди", берегові ракетні комплекси й морська авіація.

Але схоже, що саме це "тактічєскоє отступлєніє" ЧФ РФ із тимчасово окупованого Севастополя стало як мінімум одним із факторів, який стимулював активізацію судноплавства по нашому самостійному "зерновому коридору".

Чим активніше далі піде наша морська торгівля, тим більшою стане "ресурсна подушка" для ведення довготривалої війни.

Джерело: пост Киричевського у Facebook.