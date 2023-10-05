Россияне совершили "тактическое отступление" из Севастополя. Чем это обернется

Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что значит перебрасывание российского флота из Севастополя

На "акт доброй воли" никак не тянет, но вот на "тактическое отступление" похоже целиком. В открытом доступе появились спутниковые снимки, из которых следует, что в период до 1-2 октября 2023 г. рашисты забрали из временно оккупированного Севастополя все более-менее ценные и боеспособные корабли Черноморского флота РФ, в том числе все носители "Калибров".

Если подробнее, то в том же Севастополе россияне оставили только один ракетный корабль "Бора" (под противокорабельные ракеты "Москит"), один ракетный катер, один противолодочный корабль проекта 1135 года, одну субмарину проекта "Варшавянка" (похоже, та же "Алроса"), что не выходит из ремонтов, три больших десантных корабля и некоторые суда обеспечения. И все на том.

Во временно оккупированную Феодосию россияне перевели один или два ракетных корвета под "Калибры", один патрульный корвет проекта 22160, один большой десантный корабль и два тральщика.

А вот в Новороссийск оккупанты и перевели самое боеспособное "ядро" ЧФ РФ – два фрегата проекта 11356 под "Калибры", минимум один корвет под "Калибры", три субмарины проекта 636.6, три больших десантных корабля и несколько судов обеспечения.

Стратегический результат, влекущий это "тактическое отступление" Черноморского флота РФ из временно оккупированного Севастополя, можно описать как "неравноценный обмен".

Очевидно, что "доставать" корабли рашистов во временно оккупированной Феодосии или Новороссийске будет сложнее, чем во временно оккупированном Севастополе. Ну хотя бы потому, что туда сложнее будет добить "Скальпом" или "Нептуном", или довести туда катера-камикадзе.

Отказ от операционного района западнее временно оккупированного Крыма позволит россиянам высвободить свой корабельный состав для лучшей защиты по хорде Новороссийск – временно оккупированный Мариуполь, где враг начал активно усиливать свою инфраструктурную составляющую в ожидании будущих сражений весны 2024 года – железнодорожный, автомобильный транспорт, порт.

Чтобы бить по нашим портам в Черном море, у рашистов все равно остаются Шахеды, береговые ракетные комплексы и морская авиация.

Но похоже, что именно это "тактическое отступление" ЧФ РФ из временно оккупированного Севастополя стало как минимум одним из факторов, стимулировавших активизацию судоходства по нашему самостоятельному "зерновому коридору".

Чем активнее дальше пойдет наша морская торговля, тем больше станет "ресурсная подушка" для ведения долговременной войны.

Источник: пост Киричевского в Facebook.