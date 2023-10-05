Россияне перебрасывают корабли из Севастополя: аналитики раскрыли детали "побега" (фото)

В Севастополе оставались лишь четыре десантных корабля

Оккупанты начали проводить передислокаций кораблей Черноморского флота из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск. Судя по всему, противник надеется таким образом защитить их от ударов со стороны Украины.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны. Передислокацию кораблей подтверждают спутниковые снимки.

В отчете аналитиков речь идет о кадрах, сделанных 1 и 3 октября. На них видно, что в Новороссийск оккупанты перебросили не менее 10 кораблей. В их числе фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подводные лодки, пять десантных кораблей и еще несколько малых десантных кораблей.

По состоянию на 2 октября в Севастополе оставались лишь четыре десантных корабля и подводная лодка. Аналитики считают, что переброска кораблей связана с последними ударами по Севастополю и его окрестностям.

Ранее о передислокации писал OSINT-аналитик MT Anderson. Он опубликовал спутниковые снимки, подтверждающие движение кораблей.

Спутниковые фото от 2 октября

Спутниковые фото от 2 октября

Также он показал, что в Феодосии находятся один большой десантный корабль, тральщики и малые ракетные корабли.

В то же время OSINT-аналитик Торд Аре Иверсен заявил, что передислокация кораблей наблюдалась на протяжении всей войны.

"Особенно после ударов Украины, но затем перегруппировка возвращалась к нормальной схеме. Хотя в Феодосии сейчас больше кораблей, нам нужно больше времени, чтобы сделать какие-то серьезные выводы по этому поводу", — написал специалист.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что значит перебрасывание российского флота из Севастополя.