СБУ знову влаштувала блекаут у Курській області рф і натякнула на продовження (карта)

Знеструмлені райони знаходяться неподалік кордону з Україною

СБУ розкрили подробиці атаки дронів на Курську область у ніч проти 5 жовтня. Внаслідок "оновлених графіків" без електроенергії залишилися важливі військові об’єкти.

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела у Службі безпеки України. За їхньою інформацією, блекаут був організований як "підготовка" російських військ до осінньо-зимового періоду.

Так, без електроенергії залишилися важливі об’єкти російської армії, які були підключені до електропідстанцій у кількох прикордонних населених пунктах. Зокрема, йдеться про Суджу, Любимівку та Глушково у Курській області.

"Саме її (область — ред.) і атакували дронами Служби безпеки України. Як наслідок — російські військові починають активно переймати торішній досвід українців, коли електроенергії не було кілька діб", — зазначають джерела.

У СБУ також показали момент удару по електропідстанції. На фото видно, як місце прильоту яскраво світиться, мабуть, там спалахнула пожежа.

Слыд зазначити, що це не перший блекаут на території росії. Попередні відбулися 29 вересня та 26 вересня, коли СБУ вдарила по електропідстанціях, від яких також живилися важливі військові об’єкти. За підрахунками відомства, було організовано вже сім таких атак на критичну інфраструктуру ворога.

Населені пункти, які цієї ночі були знеструмлені, знаходяться приблизно за 16-40 км від кордону з Україною.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що дрони розбомбили завод у росії, де виробляють ракети Х-59. Йдеться про Смоленський авіаційний завод.