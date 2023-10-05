"Сподобалося, прийдемо ще": легіон "Свобода росії" розповів про недавній рейд у рф (відео)

Російські добровольці продовжують "очищати росію"

Бійці Легіону "Свобода росії" провели тактичну операцію на Білгородщині. Серед добровольців втрат немає, чого не можна сказати про росіян.

Повідомлення про це з’явилося в їхньому Telegram-каналі. Згідно з інформацією російських добровольців, бої "за свободу Батьківщини" продовжуються.

"Штурмгрупи 1-ї та 2-ї рот 1-го ОМБ Легіону напередодні провели тактичну операцію на Білгородщині. Усі поставлені завдання — виконані, всі легіонери повернулися живими та здоровими. Сподобалося, прийдемо ще.", — Поінформував легіон.

Згідно з опублікованим повідомленням, внаслідок бою противник зазнав втрат: пораненими — 13, убитими — 5. Легіонери також опублікували відео, що підтверджує їхню успішну диверсійну діяльність на території росії.

Легіонери також опублікували відео, що підтверджує їхню успішну диверсійну діяльність на території росії.

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