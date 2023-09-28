Путінські пси зазнали втрат: легіон "Свобода росії" прозвітував про рейд на Білгородщину

Рейди в росію стануть регулярними, обіцяють добровольці

Військові легіону "Свобода росії" заявили, що виконали поставлені завдання у Білгородській області. Серед добровольців немає втрат, чого не можна сказати про росіян.

Про це йдеться у вечірній заяві легіону. За словами добровольців, рейд до росії тривав добу.

Легіонери додали, що росіяни зазнали втрат у живій силі та техніці та попередили, що рейди продовжуватимуться. Це нова реальність, до якої треба звикати росіянам.

"Нагадуємо путінським псам режиму: наші рейди на територію росії — ваша нова реальність. Це буде відбуватися в будь-який потрібний для нас і несподіваний для вас момент. Ви можете скільки завгодно приховувати втрати, але самі чудово знаєте, скільки похоронок виписуєте матерям своїх підлеглих", — заявили бійці легіону "Свобода росії".

Добровольці додали, що росія — це їхній дід, за який вони мають намір боротися до тих пір, доки не звільнять. Також добровольці показали фото, зроблені вночі в Білгородській області.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни обстріляли Херсон з артилерії. Загинуло троє жінок, а однією з них відірвало голову.