Путинские псы понесли потери: легион "Свобода россии" отчитался о рейде на Белгородщину

Рейды в россию станут регулярными, обещают добровольцы

Военные легиона "Свобода россии" заявили, что выполнили поставленные задачи в Белгородской области. Среди добровольцев потерь нет, чего нельзя сказать про россиян.

Об этом сказано в вечернем заявлении легиона. По словам добровольцев, рейд в россию длился сутки.

Легионеры добавили, что россияне понесли потери в живой силе и технике и предупредили, что рейды будут продолжаться. Это новая реальность, к которой россиянам нужно привыкать.

"Напоминаем путинским псам режима: наши рейды на территорию рф — ваша новая реальность. Это будет происходить в любой нужный для нас и неожиданный для вас момент. Вы можете сколько угодно скрывать потери, но сами прекрасно знаете, сколько похоронок выписываете матерям своих подчиненных", — заявили бойцы легиона "Свобода россии".

Добровольцы добавили, что россия — это их дом, за который они намерены бороться до тех, пока не освободят. Также добровольцы показали фото, сделанные в ночное время суток в Белгородской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне обстреляли Херсон из артиллерии. Погибли три женщины, а одной из них оторвало голову.