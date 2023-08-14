Освободители Белгородщины: чем сейчас занят "Русский добровольческий корпус" и какое он имеет отношение к Украине

В Украине позитивно оценивают действия РДК

Бойцы РДК (Российский добровольческий корпус – подразделение в составе ВСУ), которые весной 2023 года зашли с рейдом на территорию рф, не подчиняются ВСУ.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

При этом, отмечает генерал, в Украине позитивно оценивают действия РДК.

"Действия, связанные с освобождением наших территорий, нанесению противнику потерь и их деморализации, гражданским населением всегда воспринимается положительно", — говорит он.

По его словам, участники подразделения в настоящее время в нашей операционной зоне не выполняют никаких боевых задач, а усиление украинской границы дополнительными силами и средствами происходит планово.

На вылазки РДК, добавляет военный, вынуждены реагировать и в рф.

"Противник усиливает группировку войск прикрытия границы и проводит ряд мер по повышению уровня боевой готовности. Наращивается система наблюдения, разворачиваются дополнительные силы и средства разведки и артиллерии. Активно наращивается инженерно-фортификационное оборудование местности, постоянно проводятся тренировки противодиверсионных резервов", — рассказывает Наев.

Что касается заявления РДК, которые в одном из своих рейдов предлагали убежище в Украине, то Наев его прокомментировал следующим образом:

"Хотелось бы отметить, что основными международно-правовыми актами, регулирующими вопросы права убежища, являются "Общая декларация прав человека" 1948 года и "Декларация о территориальном убежище" 1967 года. Указанными декларациями определяется, что предоставление убежища является неотъемлемым правом государства, которое в соответствии со своим внутренним законодательством само определяет каким лицам и на каких условиях предоставляет убежище.

В нашей стране это право определено ч.2 ст. 26 Конституции Украины", — объяснил генерал.

Напомним, ранее мы писали о том, что известно об РДК — подразделении, которое атаковало Белгородскую область.