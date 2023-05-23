Русские добровольцы обустраиваются на новой территории

Несмотря на то, что россияне решили отменить правовой режим контртеррористической операции (КТО) на территории Белгородщины, "гражданская война" в "БНР" там и не думает утихать. Русские добровольцы вопреки всем заявлениям шойгу об их уничтожении продолжают находиться на территории рф и судя по всему даже и не думают никуда уходить.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на заявление пресс-службы РДК.

Там рассказали, что на данный момент обстановка на "освобожденных" российских территориях продолжает быть сложной, но они не унывают и уже обустраиваются на территории, которую уже называют "своей".

"Обстановка на маленьком, но уже нашем собственном, кусочке Родины пока тревожная, да и прибраться не помешает. Метлы мы с собой взяли, а совков на Руси пока хватает", — подкололи повстанцы российское правительство.

Напомним, что о всех последних новостях с фронтов "БНР" вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции, перейдя по ссылке.

Ранее мы писали о том, что в легионе "Свобода России" назвали цели атаки на Белгородскую область.

Также мы сообщали о том, что россияне срочно вывозят ядерное оружие из Белгородской области.