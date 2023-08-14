Визволителі Бєлгородщини: чим зараз зайнятий "Російський добровольчий корпус" і яке він має відношення до України

В Україні позитивно оцінюють дії РДК

Бійці РДК (Російський добровольчий корпус — підрозділ у складі ЗСУ), які навесні 2023 року зайшли з рейдом на територію росії, не підкоряються ЗСУ.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

При цьому, зазначає генерал, в Україні позитивно оцінюють дії РДК.

"Дії, які пов’язані зі звільненням наших територій, нанесенню противнику втрат та його деморалізація, цивільним населенням завжди сприймається позитивно", — говорить він.

За його словами, учасники підрозділу наразі у нашій операційній зоні не виконують жодних бойових завдань, а посилення українського кордону додатковими силами та засобами відбувається планово.

На вилазки РДК, додає військовий, змушені реагувати й у росії.

"Противник посилює угруповання військ прикриття кордону та проводить ряд заходів з підвищення рівня бойової готовності. Нарощується система спостереження, розгортаються додаткові сили і засоби розвідки та артилерії. Активно нарощується інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості, постійно проводяться тренування протидиверсійних резервів", — розповідає Наєв.

Щодо заяви РДК, які в одному зі своїх рейдів пропонували притулок в Україні, то Наєв їїпрокоментував таким чином:

"Хотілося б зазначити, що основними міжнародно-правовими актами, які регулюють питання права притулку, є "Загальна декларація прав людини" 1948 року та "Декларація про територіальний притулок" 1967 року. Зазначеними деклараціями визначається, що надання притулку є невід’ємним правом держави, яка відповідно до свого внутрішнього законодавства сама визначає яким особам і на яких умовах надає притулок.

У нашій країні, це право визначено ч.2 ст. 26 Конституції України", — пояснив генерал.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про РДК — підрозділ, який атакував Білгородську область.