Легион "Свобода россии" заявил о новом рейде в рф, а РДК похвастался своим успехом

Рейды прошли, по словам добровольцев, в нескольких областях

Утром 28 сентября в Белгородской области россияне якобы перехватили украинскую ДРГ. Позже стало известно, что на территории приграничного российского региона работают бойцы Легиона "Свобода россии".

Сообщение об этом появилось в их Telegram-канале. По информации российских добровольцев, бои с пограничниками продолжаются.

"Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области. Среди Легионеров раненных и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после. За россию! За свободу!", — сказано в сообщении.

Тем временем появилось сообщение от другой добровольческой организации РДК (русский добровольческий корпус). По их информации, был проведен рейд в Курской области, а гибель ФСБ-шников подтвердили в ГУР МО Украины лично Кирилл Буданов.

"Друзья, мы в очередной раз потревожили покой бездельников из приграничной службы ФСБ рф и подсократили их численность. На этот раз в Курской области", — сказано в заявлении.

Также добровольцы отмечают, что для россии рутиной стали не только миномётные обстрелы и атаки беспилотников, но и гибель военных на собственной территории. Также власти не смущает "прозрачность" границ, хотя "их нерушимость была одной из скреп до недавних пор". На сегодняшний рейд не отреагировал никто, хотя во время аналогичного прорыв границы полгода назад реакция была существенной.

"Прошло полгода и, если 2-го марта на рейд РДК в Брянскую область отреагировал целый путин и собрал СовБез, а кадыров почти лопнул, то сегодня молчат даже россиянские военкрысы. Но мы всё равно по-прежнему способны удивлять!", — резюмировали российские добровольцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сейчас с РДК и легионом "Свобода россии". Несмотря на то, что в сети о них мало информации, подразделения продолжают выполнять боевую работу.