Ташкент охватил "адский" пожар после взрыва: есть разрушения и пострадавшие (фото, видео)

Власти обещают дать более развернутый комментарий по событиям

В ночь на 28 сентября в Ташкенте произошел мощный пожар. Там загорелся склад, принадлежащий ООО "Интер Логистика".

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел около 3:00 по местному времени. Возгорание произошло из-за удара молнии.

"Принимаются меры по установлению площади возгорания и количества пострадавших. На месте происшествия работают личный состав Ташкентского городского ИИББ и работники службы филиала, 12 автоцистерн и 4 специально оборудованных автомобиля ФВВ, работники скорой медицинской помощи", — говорится в сообщении.

В ближайшее время власти обещают дать более расширенный комментарий.

В то же время другие источники пишут, что перед возгоранием там прогремел мощный взрыв. Склады расположены возле местного аэропорта и относятся к таможне.

На опубликованных кадрах видно, что ударной волной разрушены жилые дома, магазины и школа, под завалами спасали людей.

Позже появилась пока еще неподтвержденная информация о том, что известно как минимум об одном погибшем подростке. 17-летний парень спал у окна, когда ему в шею прилетел осколок.

Также известно о минимум 5 пострадавших детях, у которых осколочные ранения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 28 сентября мощный взрыв прогремел в Полтавской области.