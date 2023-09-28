Ташкент охопила "пекельна" пожежу після вибуху: є руйнування та постраждалі (фото, відео)

Влада обіцяє дати більш розгорнутий коментар щодо подій

У ніч проти 28 вересня в Ташкенті сталася потужна пожежа. Там спалахнув склад, що належить ТОВ "Інтер Логістика".

Як пишуть місцеві ЗМІ, інцидент стався близько 3:00 за місцевим часом. Займання сталося через удар блискавки.

"Вживаються заходів щодо встановлення площі загоряння та кількості постраждалих. На місці події працюють особовий склад Ташкентського міського ІІББ та працівники служби філії, 12 автоцистерн та 4 спеціально обладнані автомобілі ФВВ, працівники швидкої медичної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Найближчим часом влада обіцяє дати більш розширений коментар.

Водночас інші джерела пишуть, що перед загорянням там пролунав сильний вибух. Склади розташовані біля місцевого аеропорту та відносяться до митниці.

На опублікованих кадрах видно, що ударною хвилею зруйновано житлові будинки, магазини та школу, під завалами рятували людей.

Пізніше з’явилася поки що непідтверджена інформація про те, що відомо як мінімум про одного загиблого підлітка. 17-річний хлопець спав біля вікна, коли йому в шию прилетів уламок.

Також відомо про щонайменше 5 постраждалих дітей, у яких осколкові поранення.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 28 вересня потужний вибух пролунав у Полтавській області.