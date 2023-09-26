Потужний вибух пролунав у Полтавській області: відео, причини та всі подробиці

На місці працюють рятувальники

На Полтавщині пролунав потужний вибух. Після цього в небо почали підніматися чорні клуби диму, а в мережі почали з’являтися відповідні докази.

Інформацію про цю подію у вівторок, 26 вересня, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Він також опублікував відео, зняте недалеко від місця події.

"У Лубенському районі пролунав вибух. За попередньою інформацією, сталася розгерметизація на магістральному газопроводі. На місці працює ДСНС. Подробиці згодом", — написав Лунін.

Фото — Інформатор

Також він наголосив, що на місці вибуху зараз вигоряють залишки газу. Рятувальники ліквідують спалах сухої трави. Лунін додав, що ситуація контролюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вранці 26 вересня у Кривому Розі місцеві жителі кілька разів чули звуки вибухів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул сказав, що російські окупанти влаштували ракетну атаку на Кривий Ріг. Своєю чергою, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак заявив про приліт на території міста.