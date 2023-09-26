Мощный взрыв прогремел в Полтавской области: видео, причины и все подробности

На месте работают спасатели

В Полтавской области прогремел мощный взрыв. После этого в небо стали подниматься черные клубы дыма, а в сети стали появляться соответствующие доказательства.

Информацию об этом происшествии во вторник, 26 сентября, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Он также опубликовал видео, снятое недалеко от места события.

"В Лубенском районе раздался взрыв. По предварительной информации, произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. На месте работает ГСЧС. Подробности со временем", — написал Лунин.

Фото - Информатор

Также он подчеркнул, что на месте взрыва сейчас выгорают остатки газа. Спасатели ликвидируют возгорание сухой травы. Лунин добавил, что ситуация контролируется.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 26 сентября в Кривом Роге местные жители несколько раз слышали звуки взрывов. Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сказал, что российские оккупанты устроили ракетную атаку на Кривой Рог. В свою очередь глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил о прилете на территории города.