Легіон "Свобода росії" заявив про новий рейд в рф, а РДК похвалився своїм успіхом

Рейди пройшли, за словами добровольців, у кількох областях

Вранці 28 вересня на Білгородщині росіяни нібито перехопили українську ДРГ. Пізніше стало відомо, що на території російського прикордонного регіону працюють бійці Легіону "Свобода росії".

Повідомлення про це з’явилося в їхньому Telegram-каналі. За інформацією російських добровольців, бої з прикордонниками продовжуються.

"Повідомляємо, що наші групи зараз працюють на території Білгородської області. Серед Легіонерів поранених і загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште конашенкову. За росію! За свободу!", — сказано у повідомленні.

Тим часом з’явилося повідомлення з іншого добровольчої організації РДК (російський добровольчий корпус). За їхньою інформацією, було проведено рейд у Курській області, а загибель ФСБ-шників підтвердили в ГУР МО України особисто Кирило Буданов.

"Друзі, ми вкотре потривожили спокій ледарів з прикордонної служби ФСБ рф і зменшили їх кількість. Цього разу в Курській області", - сказано в заяві.

Також добровольці зазначають, що для росії рутиною стали не лише мінометні обстріли та атаки безпілотників, а й загибель військових на власній території. Також владу не бентежить "прозорість" кордонів, хоча "їх непорушність була однією зі скріп до недавніх пір". На сьогоднішній рейд не відреагував ніхто, хоча під час аналогічного прориву кордону пів року тому реакція була суттєвою.

"Минуло пів року і, якщо 2-го березня на рейд РДК у Брянську область відреагував цілий путін і зібрав Радбез, а кадиров майже луснув, то сьогодні мовчать навіть росіянські воєнкриси. Але ми все одно як і раніше здатні дивувати!", — резюмували російські добровольці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що зараз із РДК та легіоном "Свобода росії". Незважаючи на те, що у мережі про них мало інформації, підрозділи продовжують виконувати бойову роботу.