Є втрати: у ГУР повідомили деталі нової резонансної операції у Криму
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Відбувся бій із російськими окупантами
Українські спецназівці зазнали втрат під час останньої операції у тимчасово окупованому Криму. Водночас вони неспівставні з російськими.
Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, повідомляє "Українська правда". За його словами, спецоперація з деокупації Криму триває.
"Відбувся бій з російськими окупантами, є багато загиблих і поранених з особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж таки не можна порівняти з російськими. Триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму", — заявив він .
Водночас Юсов звернувся до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати Силам оборони у поверненні українських територій.
Раніше прес-служба ГУР МОУ повідомила, що українські розвідники на човнах висадилися в анексованому Криму.
За її інформацією, в операції взяли участь спецназівці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 24 серпня під час спільної спецоперації ГУР МО України за підтримки ВМСУ у тимчасово окупованому Криму було знищено ворожу техніку. Наші військові висаджувалися на берег у районі населених пунктів Оленівка та Маяк