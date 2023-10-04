Есть потери: в ГУР сообщили детали новой резонансной операции в Крыму

Произошел бой с российскими оккупантами

Украинские спецназовцы понесли потери в ходе последней операции во временно оккупированном Крыму. В то же время они не соизмеримы с российскими.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает "Украинская правда". По его словам, спецоперация по деоккупации Крыма Продолжается.

"Произошел бой с российскими оккупантами, есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. К сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же не соизмеримы с российскими. Продолжается спецоперация, направленная на деоккупацию Крыма", — заявил он.

В то же время Юсов обратился ко всем жителям полуострова с призывом ждать и всячески помогать Силам обороны в возвращении украинских территорий.

Ранее пресс-служба ГУР МОУ сообщила, что украинские разведчики на лодках высадились в аннексированном Крыму.

По её информации, в операции приняли участие спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 24 августа в ходе совместной спецоперации ГУР МО Украины при поддержке ВМСУ во временно оккупированном Крыму была уничтожена вражеская техника. Наши военные высаживались на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк