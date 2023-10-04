Спецназ ГУР снова высадился в Крыму и развернул флаг Украины: видео впечатляющей спецоперации

Высадка проходила под покровом ночи

Украинские разведчики провели очередную дерзкую операцию под носом у оккупантов. Они на лодках высадились в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ. По её информации, в операции приняли участие спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура.

Бойцы провели успешное десантирование на территории оккупированного полуострова и развернули там флаг Украины. Цели миссии не сообщают, однако отмечается, что противнику было нанесено огневое поражение.

"ГУР МО осуществили очередную высадку в Крыму. Крым будет украинским или безлюдным",- говорят участники спецоперации.

Напомним, что это уже не первый рейд ГУР в Крыму. Предыдущий состоялся в конце августа и был очень результативным. Как проходила спецоперация ГУР МО в Крыму вы можете увидеть, перейдя по ссылке.

Также мы сообщали о том, что Буданов рассказал, как захватили российский вертолет Ми-8 и что будет с его пилотом. Главный украинский разведчик называет эту операцию одной из лучших проведённых ГУР за всю свою историю своего существования.