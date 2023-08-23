Лучшая операция ГУР: Буданов рассказал, как захватили российский вертолет Ми-8 и что будет с пилотом

Сейчас вертолет находится в Киеве

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов прокомментировал спецоперацию его ведомства по захвату российского вертолета Ми-8 и раскрыл некоторые новые детали. Главный разведчик Украины называет эту операцию одной из лучших проведённых ГУР за всю свою историю.

Так в интервью "Радио Свобода" Буданов рассказал, что его специалисты нашли правильный подход к пилоту, создали условия, чтобы вывезти незаметно всю семью, а также сделали так, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит.

"Когда они поняли, где они сели, они попытались скрыться. К сожалению, они были уничтожены, хотелось бы (взять) живыми, но имеем, что имеем", – сказал Буданов

По словам руководителя ГУР, вертолет находится в Киеве. Буданов добавил, что увидеть вертолет и пообщаться с его пилотом можно будет после обнародования "официального кино".

"Пилот отлично чувствует себя, все у него хорошо. У него есть два варианта, но он склоняется к тому, чтобы быть здесь (в Украине – ред.)", – добавляет начальник ГУР.

На вопрос о мотивации российского пилота Буданов отвечать отказался.

Напомним, обо всем, что известно о сдаче в плен российского вертолета с экипажем вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.