Спецназ ГУР знову висадився у Криму і розгорнув прапор України: відео вражаючої спецоперації

Українські розвідники провели чергову зухвалу операцію під носом у окупантів. Вони на човнах висадилися в анексованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба ГУР МОУ. За її інформацією, в операції взяли участь спецназівці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура.

Бійці провели успішне десантування на території окупованого півострова та розгорнули там прапор України. Цілі місії не повідомляють, проте зазначається, що противнику було завдано вогневого ураження.